Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme

Nalan şarkısıyla müzik piyasasına başlayan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Youtube'de rekora koşuyor. Klip yayınlanır yayınlanmaz adeta milyonlar tarafından izlendi. Boşuna Nefes Tüketme şarkısı genç şarkıcıyı zirveye oturttu.

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Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme - Resim: 1

14 saat önce klibi yayınlanan Boşuna Nefes Tüketme Şarkısıyla Emir Can iğrek ülke gündemine oturdu. 

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Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme - Resim: 2

Kapalıçarşı ve Eminönü civarlarında çektiği kliple Türk Sinemasından yansımalar yapan Emir Can İğrek bu davranışıyla da taktir topladı. 

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Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme - Resim: 3

Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı!

14 saat için de 1 milyon izlenmeye yaklaşan ve adeta rekor kıran Emir Can iğrek bir günde ülkenin müzik kalitesini yükseltti. 

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Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme - Resim: 4

Şarkının sözlerindeki manalarda oldukça dikkat çekti. Ayhan Işık hayranı olan Emir Can İğrek tarzını onunkine benzetmesi de beğeni topladı. 

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