Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı! Youtube'de En Kısa Sürede Milyon İzlenme
Nalan şarkısıyla müzik piyasasına başlayan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Youtube'de rekora koşuyor. Klip yayınlanır yayınlanmaz adeta milyonlar tarafından izlendi. Boşuna Nefes Tüketme şarkısı genç şarkıcıyı zirveye oturttu.
14 saat önce klibi yayınlanan Boşuna Nefes Tüketme Şarkısıyla Emir Can iğrek ülke gündemine oturdu.
Kapalıçarşı ve Eminönü civarlarında çektiği kliple Türk Sinemasından yansımalar yapan Emir Can İğrek bu davranışıyla da taktir topladı.
Emir Can İğrek "Boşuna Nefes Tüketme" Şarkısıyla Rekor Kırdı!
14 saat için de 1 milyon izlenmeye yaklaşan ve adeta rekor kıran Emir Can iğrek bir günde ülkenin müzik kalitesini yükseltti.
Şarkının sözlerindeki manalarda oldukça dikkat çekti. Ayhan Işık hayranı olan Emir Can İğrek tarzını onunkine benzetmesi de beğeni topladı.