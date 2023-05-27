Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Engin Ardıç, bir süredir Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti! - Resim: 1 1 3

Sabah Gazetesi yazarlarından, gazeteci Engin Ardıç, hayatını kaybetti. Ardıç'ın sevenlerini yasa boğan son dakika haberini Sabah Gazetesi duyurdu.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti! - Resim: 2 2 3

6 aydır savaştığı hastalığa yenik düşen Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti! - Resim: 3 3 3

Ardıç'ın vefat haberine ilişkin Sabah Gazetesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA