Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Engin Ardıç, bir süredir Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
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Sabah Gazetesi yazarlarından, gazeteci Engin Ardıç, hayatını kaybetti. Ardıç'ın sevenlerini yasa boğan son dakika haberini Sabah Gazetesi duyurdu.
6 aydır savaştığı hastalığa yenik düşen Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.
Ardıç'ın vefat haberine ilişkin Sabah Gazetesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA