Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Ardıç'ın vefat haberine ilişkin Sabah Gazetesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadelerine yer verildi.