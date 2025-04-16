Eşref Rüya 4.bölüm canlı ve reklamsız izle: Eşref Rüya son bölüm izle
9 Nisan Çarşamba günü yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 3. bölümünde İzzet’in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. 4.Bölümde neler olacak? Eşref Rüya 4.bölüm...
Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze alır. Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken
Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar.
Nisan kendini kurtarmak için Eşref’i ateşe atmayı planlasa da Eşref’in başka bir yüzünü görmek Nisan’ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir.
Nisan’ın Eşref’le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.
4.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nisan aklından geçeni yapamayacağından dolayı Eşref'e sarılıyor. Yakup Baba ve Nusret Ağa silahları çekip karşı karşıya geliyorlar, Kadir'in ise Nisan hakkında başka planları var!
Nimet’in Nisan ve Afra’yı kaçırması, Yetimler ve aşiret arasındaki savaşın uzayacağı sinyallerini verir. Serdar’ın uyarılarına rağmen Eşref ve Nusret, aralarındaki intikam ateşini körükleyecek hamleler yapmaktan kaçınmazlar. Kadir, Yetimler’in Eşref’i karşılarına almaları için her türlü yöntemi dener. Bu sırada Nisan’la yollarının kesişmesi, Kadir’in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep olur.
Eşref’in Afra’yı kurtarmak için yaptığı hamle Nisan’ı şaşırtır. Büyük bir ikilemde kalan Nisan, kardeşinin hayatı pahasına elini kana bulamayı göze alacak mıdır?
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