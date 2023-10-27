Filistin Asıllı Dünyaca Ünlü Hadid Mankenler Ölüm Tehdidi Altında!
Filistin asıllı olan dünyaca ünlü mankenler Bella Hadid ve Gigi Hadid ölüm tehditleri aldıklarını duyurdu. Sosyal medyada uzun süredir lyme hastalığından dolayı sessiz olan Bella Hadid yaşananları tek tek anlattı.
Geçtiğimiz aylarda Lyme hastalığından muzdarip olan Bella Hadid, tedaviye başladığını duyurdu. Filistin olaylarında sürekli olarak ses çıkaran ancak bu kez uzun bir sessizliğe hastalığından dolayı bürünmek zorunda kalan Bella Hadid'in açıklamaları şoke etti.
Filistin Asıllı Dünyaca Ünlü Hadid Mankenler Ölüm Tehdidi Altında!
Telefon numarasının sızdırıldığını belirten Bella Hadid, haftalardır ölüm tehdidi içeren mesajlara maruz kaldığını ifade etti. 6 Ekim 2023 HAMAS'ın İsrail'a askeri olarak başlattığı operasyonla İsrail'in sivilleri vurmaya başlamasına dünyanın sessiz kalmasına öfkelendiğini belirtti.
Filistin asıllı olduğu için sürekli terörist olarak görülmenin kötü bir durum olduğunun ve basının sadece İsrail'i öne çıkarmasının algı olduğunun da altını çizdi.
Bella Hadid sadece Filistinli ailelere değil aynı zamanda Yahudi ailelere de baş sağlığını ifa etti. İşte Bella Hadid'in o yazısı;
"Sessizliğim için beni bağışlayın. Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur.Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum.