Gecenin Ucunda 19. bölüm canlı izle

GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM ÖZETİ

Macide’nin Nejat’ın ekibiyle çalışmaya karar vermesi Kazım’ı şoke etmiştir. Kazım, Macide’nin bu meydan okumasına her ne kadar çok sinirlense de kendine hakim olup Nejat ve Macide’yle çalışmaya devam edecektir. Ancak bu durumdan memnun olmayan bir kişi daha vardır: Nazlı… Otoritesinin sarsıldığını düşünen, Macide’nin gittikçe kendisine rakip olduğunu fark eden Nazlı, hırsından dolayı Kazım’ı yanlış kararlar almaya zorlar. Ancak Kazım’ı düştüğü zor durumda kurtaran yine Macide olacaktır.