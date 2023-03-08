Gecenin Ucunda 20. bölüm fragmanı
STAR TV ekranların yeni bölümü ile yayınlanan olan Gecenin Ucunda dizisi araştırılıyor. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı izleme linki...
STAR TV ekranların her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM ÖZETİ
Macide’nin Nejat’ın ekibiyle çalışmaya karar vermesi Kazım’ı şoke etmiştir. Kazım, Macide’nin bu meydan okumasına her ne kadar çok sinirlense de kendine hakim olup Nejat ve Macide’yle çalışmaya devam edecektir. Ancak bu durumdan memnun olmayan bir kişi daha vardır: Nazlı… Otoritesinin sarsıldığını düşünen, Macide’nin gittikçe kendisine rakip olduğunu fark eden Nazlı, hırsından dolayı Kazım’ı yanlış kararlar almaya zorlar. Ancak Kazım’ı düştüğü zor durumda kurtaran yine Macide olacaktır.