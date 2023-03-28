Gecenin Ucunda 23. bölüm fragmanı

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM ÖZETİ

Nejat, Kazım’ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide’nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır. Ancak Macide, Nejat yerine Kazım’a inanmayı tercih etmiştir. Nejat, Kazım konusunda Macide’nin gözlerini açmaya kararlıdır ancak kocasına güvenmekte kararlı olan Macide’yi ikna etmek neredeyse imkansızdır. Macide, Nejat’ın tavırlarına anlam veremeyip, onun için endişelenmeye başlamışken başına hiç beklemediği bir yerden onu derinden sarsacak başka bir darbe gelecektir. Acaba Macide düştüğü bu cenderenin içinden çıkmayı başarabilecek, başına gelenler karşısında ayakta kalabilecek midir?