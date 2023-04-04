Gecenin Ucunda 24. bölüm fragmanı
Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 4 Nisan Salı günü seyircisi ile buluştu.
Nejat, Kazım’ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide’nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır.
STAR TV ekranlarda her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
GECENİN UCUNDA 23. BÖLÜM ÖZETİ
Nejat, Kazım’ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide’nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır. Ancak Macide, Nejat yerine Kazım’a inanmayı tercih etmiştir. Nejat, Kazım konusunda Macide’nin gözlerini açmaya kararlıdır ancak kocasına güvenmekte kararlı olan Macide’yi ikna etmek neredeyse imkansızdır. Macide, Nejat’ın tavırlarına anlam veremeyip, onun için endişelenmeye başlamışken başına hiç beklemediği bir yerden onu derinden sarsacak başka bir darbe gelecektir. Acaba Macide düştüğü bu cenderenin içinden çıkmayı başarabilecek, başına gelenler karşısında ayakta kalabilecek midir?
GECENİN UCUNDA OYUNCU KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.