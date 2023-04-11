Gecenin Ucunda 24. bölüm

GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım’ın gerçek yüzünü annesinden öğrenmiş, ne yapacağını bilemez haldedir. Büyük bir aşkla evlendiği, bebek beklediği kocasının aslında nasıl biri olduğunu öğrenmek, Macide’yi derinden sarsmıştır. Aklında artık iki şey vardır. Nermin’i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım’ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım’ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı’yla el ele verip Kazım’ı hapse attıracak bir plan yapar.