Gecenin Ucunda 25. bölüm
Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 18 Nisan Salı günü seyircisi ile buluşacak. İşte Gecenin Ucunda 25. bölüm izleme linki..
STAR TV ekranlarda her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM ÖZETİ
Macide, Kazım’dan kaçıp kurtulabilecekken Nermin’e verdiği sözü tutmayı tercih eder. Yeni doğmuş bir bebeğin annesinden ayrı kalmasına razı olamayan Macide, kendini feda ederek Taner’i annesine kavuşturur. Ancak Macide’yi bekleyen şey bir esir hayatıdır. Şermin, Sara ve Nejat onu bu esaretten kurtarmak için neler yapabileceklerini kara kara düşünürler. Hiç beklemedikleri bir anda Cihangir’den gelen yardım eli, işleri tersine döndürecek ve Macide için kurtuluş umudu olacaktır.
GECENİN UCUNDA OYUNCU KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.