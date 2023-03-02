Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm
SHOW TV ekranlarında her Perşembe saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ve fragmanı" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izleme linki...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Sevda bildiklerini daha fazla içinde tutamayıp Aylin’le konuşur. Aylin gerçek bir tehditle karşı karşıya kalır. Aygün evi kaybettiğini öğrendikten sonra Mahmut’un Melek’e zarar vermesinden korkup yeni bir karar alır ancak bu karar Melek’i ve arkadaşlarını mutlu etmeyecektir.