Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. bölüm izle
SHOW TV ekranlarında her Perşembe saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ve fragmanı" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izleme linki...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM ÖZETİ
Melek şefkat yuvasında verilen sütün koktuğunu fark eder ve durumu müdüreyle paylaşır. Müdüre sert tavrıyla karşılaşan Melek ceza alırken, Can’ın sürprizi hem Melek’i hem de şefkat yuvasındaki herkesi mutlu eder. Ama Can’ın yaptığı bu iyiliğin onun ve ailesinin başına nasıl bir dert açacağından kimsenin haberi yoktur.
Sadi ve yılan ekibinin oyunuyla parasız kalan Servet sıcak para akışı sağlamak için uranyum takası için iki ülkenin aracısı olur. Fakat uranyum kaçakçılığı yapılacağını öğrenen yılan ekibi de takasın yapılacağı mekanda yerlerini alır.