Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Melek şefkat yuvasında verilen sütün koktuğunu fark eder ve durumu müdüreyle paylaşır. Müdüre sert tavrıyla karşılaşan Melek ceza alırken, Can’ın sürprizi hem Melek’i hem de şefkat yuvasındaki herkesi mutlu eder. Ama Can’ın yaptığı bu iyiliğin onun ve ailesinin başına nasıl bir dert açacağından kimsenin haberi yoktur.

Sadi ve yılan ekibinin oyunuyla parasız kalan Servet sıcak para akışı sağlamak için uranyum takası için iki ülkenin aracısı olur. Fakat uranyum kaçakçılığı yapılacağını öğrenen yılan ekibi de takasın yapılacağı mekanda yerlerini alır.