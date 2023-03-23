Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. bölüm
SHOW TV ekranlarında her Perşembe saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izleme linki...
Sadi, Servet’le hiç beklemediği bir yerde karşılamıştır. Başında olduğu masada uzlaşmayı sağlamaya çalışırken Servet’e karşı kendini tutabilecek midir?
SHOW TV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ve fragmanı" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM ÖZETİ
Sadi, Servet’le hiç beklemediği bir yerde karşılamıştır. Başında olduğu masada uzlaşmayı sağlamaya çalışırken Servet’e karşı kendini tutabilecek midir?
Songül’ün Sadi’yle yaptıkları planın Sadi tarafından sürprize dönüşmesi eğlenceli anlar geçirmelerini sağlasa da Sadi’nin Songül’ü korumak için aldığı bir görevi ondan saklamak zorunda kalması işleri karıştırır. Servet yapacağı kaçakçılık için güvenilir bir isimle anlaşır. Yörük lakaplı bu kişi aynı zamanda organize ekibinin de muhbirler sayesinde haber aldığı ve bulmaya çalıştığı bir kişidir. Sevkiyat sırasında organizenin yaptığı baskında Servet’in yanında olan Yörük, ekipler tarafından yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.