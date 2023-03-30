Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. bölüm
Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu.
Sadi, Servet ve tepesindeki isimleri yakalamak için Yörük lakabı ile yeraltı dünyasının yeniden içine girdi. Songül ise Sadi’nin bu yaptıklarından habersizce Servet ve yanındaki adamı Yörük’ün peşinde düştü.
SHOW TV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler, "Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ve fragmanı" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izleme linki...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM ÖZETİ
Sadi, Servet ve tepesindeki isimleri yakalamak için Yörük lakabı ile yeraltı dünyasının yeniden içine girdi. Songül ise Sadi’nin bu yaptıklarından habersizce Servet ve yanındaki adamı Yörük’ün peşinde düştü.
Sadi, Ankara ve İstanbul yeraltı dünyası arasında uzlaşmayı sağlarken Servet’le de bir anlaşma yaptı. Servet, Yedi Emin ile birlikte çalışmaya başlayarak eski gücüne kavuşmayı düşündü. Sadi ise Yörük kod adıyla Servet’in yanında yer alarak içeriden ona ve tepesindeki isimlere ulaşmak için büyük bir adım attı. Ancak Sadi bu planı başsavcı ile arasında gizli tutup Songül'den saklamak zorunda kaldı. Kıvanç’ın hem doktoru hem de arkadaşı Sinan’ın hastaneye yaptığı beklenmedik ziyaretle Derya, Kıvanç’ın hastalığını öğrendi. Diğer yanda Asuman ise Derya’nın arkasından Mert’i ablasına karşı doldurmaktan geri durmadı.