Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölüm

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Derya yaşadığı zor anları geride bırakmaya çalışırken başta Mert olmak üzere tüm sevdikleri yanında olmaya çalışır.

Asuman, Derya’nın acı çektiği her durumdan zevk alırken Kıvanç’la yaptığı konuşma sayesinde Derya’nın hayatındaki dengeleri değiştirecek yeni bir kozun sahibi olur. Derya’nın yanında olmak isteyen Songül’ün karşısına da yine Asuman çıkar. Can’ın dolandırıldığını öğrenen Sadi, dolandırıcıyla tanışmak için Yaver’le birlikte bir plan yapar ve istediğini elde eder. Aylin’in babasıyla yaptığı görüşme eski defterlerin açılmasına neden olur. Araz, eski ailesine ulaşmak için tehlikeli durumlara giren Aylin’i yalnız bırakmazken Mert ise Kıvanç’ın peşine düşer.