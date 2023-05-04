Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölüm fragmanı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Songül de hamilelik gereği aşırı yeme ve aşerme ataklarıyla karşı karşıya kalır. Sadi’nin oğlunun hastalığıyla mücadele ettiği bu dönemde Songül’ün onu yormamak için aşerdiklerini saklamaya çalışması ise Sadi’nin dikkatinden kaçmaz. Gün sonunda çalan kapıyı açan Songül, karşılaştığı manzarayla geçmişte yaşadığı bir anı tekrar yaşıyormuş gibi hisseder.