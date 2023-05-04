Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölüm fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölümde; Sadi, ‘baba’ kelimesini ilk defa duymanın sevincini yaşarken bu sevinci paylaştığı ilk kişiyse Songül olur.
Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 4 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 38. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 38. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı..
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM ÖZETİ
Songül de hamilelik gereği aşırı yeme ve aşerme ataklarıyla karşı karşıya kalır. Sadi’nin oğlunun hastalığıyla mücadele ettiği bu dönemde Songül’ün onu yormamak için aşerdiklerini saklamaya çalışması ise Sadi’nin dikkatinden kaçmaz. Gün sonunda çalan kapıyı açan Songül, karşılaştığı manzarayla geçmişte yaşadığı bir anı tekrar yaşıyormuş gibi hisseder.