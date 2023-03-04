Gönül Dağı 87. bölüm izle
TRT1'de yeni sezonuyla ve yeni bölümleri ile Gönül Dağı ekranlara geri döndü. İşte Gönül Dağı yeni bölüm izleme linki...
TRT 1 ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Gönül dağı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Gönül Daüı yeni bölüm canlı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı yeni bölüm izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı.
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Samet Arda Mercan, Ulviye Karaca, Gülhan Tekin, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Erdal Cindoruk, Ali Toptaş, Nihan Durukan Yapıcı, Çiğdem Aygün, Ali Düşenkalkar, Nuri Gökaşan, Beril Karademir, Sercan İnceer
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.