Gönül Dağı 90. bölüm fragmanı
TRT1'de yeni sezonuyla ve yeni bölümleri ile Gönül Dağı ekranlara geri döndü. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragman izleme linki...
TRT 1 ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Gönül dağı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Gönül Daüı yeni bölüm canlı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir? Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı.
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...