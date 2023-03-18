Gönül Dağı 90. bölüm fragmanı

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir? Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir?