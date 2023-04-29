Gönül Dağı 95. bölüm
Gönül Dağı 95. bölümde; Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. İşte Gönül Dağı 95. bölüm izleme linki...
TRT 1 ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Gönül dağı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izleme linki...
GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM ÖZETİ
Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir? Barış'ın abisine düğün hediyesi ne olacaktır? Selma, babasının evine tekrar dönmesinden dolayı üzgündür. Selma babasını dönmeye ikna edebilecek midir? Düğünde Yaşar ve Sefer, Süslü Badegül için mani atışmasına durur. Atışmayı kim kazanacaktır?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı.
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...