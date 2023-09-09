Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı! İrem Uslu bakın kimin yeğeni çıktı?

UĞUR BİLGİN'İN EŞİ İREM USLU KİMİN YEĞENİ?

Güzelliğiyle mest eden ve adeta trend olan İrem Uslu, 26 altı yaşındadır. İddialara göre; çift Güldür Güldür'ün seyircili olan programının çekimleri sırasında tanıştı.