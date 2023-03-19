Güzel Günler 16. bölüm canlı izle

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM ÖZETİ

Parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun bu esnada bambaşka bir gerçekle yüzleşir. Ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getiren Kıymet çok sevdiği arabasını satıp kaybı karşılamaya karar verir.

Bu sırada ailenin en küçük üyesi Ayşim umutsuzca doğum gününün hatırlanmasını beklemektedir. Aleyna ve Feyyaz’ın sözü için bir araya gelen aile, Altan ve Atakan’dan son anda gelen yıldırım nikahı haberiyle yeniden hareketlenecektir.