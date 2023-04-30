Güzel Günler 21. bölüm
Güzel Günler 21. bölümde; Atakan ve Altan arasındaki sahte evlilik protokolü evin ortasına bomba gibi düşer. İşte Güzel Günler 21. bölüm izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 21. bölüm izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 21. BÖLÜM ÖZETİ
Atakan annesinin gönlünü almak için var gücüyle çalışırken Kıymet’in bir sözüyle alarma geçen Hakim açılmak için kolları sıvar. Aleyna’nın teklifiyle birlikte Feyyaz’ı sonsuza dek kaybettiğini düşünen Füsun gerçek hisleriyle yüzleşir. Sürpriz misafir Makalele, Leylim’in gönlünde taht kuracak, Mihran ve Selma’nın geçmiş sırları açığa çıkacaktır.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.