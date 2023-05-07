Güzel Günler 23. bölüm fragmanı
Kafede çıkan yangın sonrası Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim’i eve getirir. İşte Güzel Günler 23. bölüm fragmanı izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 22. bölüm izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 22. BÖLÜM ÖZETİ
Bu durumu hoş karşılamayan Saliha, dönüşü olmayan bir adım atacaktır. Bu sırada Füsun’un sevdasını fark eden Hakim, durumu Kıymet’e nasıl söyleyeceğinin derdine düşer. Aleyna’nın bitmeyen istekleri ailenin sabrını sınarken, Feyyaz’ı ayrılık kararının eşiğine getirir. Selma ve Leylim’in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülecek, yılların sırrı açığa kavuşacaktır.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.