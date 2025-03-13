HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları

Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu Max, 15 Nisan’da Türkiye’de yayına başlıyor! Max, BluTV’nin mevcut içeriklerine ek olarak HBO, Warner Bros., DC Universe, discovery+ gibi dev markaların içeriklerini kullanıcılarla buluşturacak. Peki, üyelik fiyatları ne kadar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 1

Dijital yayın platformları arasına güçlü bir rakip daha katılıyor. Warner Bros. Discovery, 15 Nisan itibarıyla Türkiye’de Max’i kullanıma sunacağını duyurdu.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 2

Marketing Türkiye'ye göre, yeni platform, BluTV’nin mevcut içeriklerini koruyarak Warner Bros., HBO Originals, Max Originals, DC Universe, discovery+ ve Cartoon Network gibi markaların yüzlerce yeni içeriğini de izleyicilere sunacak.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 3

SPOR İÇERİKLERİ DE MAX'TE OLACAK!

Max, spor severleri de unutmadı! Tüm paketlerde canlı yayın ve isteğe bağlı spor içerikleri sunulacak. Lansman döneminde Eurosport üzerinden büyük spor organizasyonları izlenebilecek.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 4

Eylül ayından itibaren spor içerikleri, ayrı bir ek paket olarak sunulacak. Bu pakette yer alacak önemli organizasyonlar şunlar:

Avustralya Açık
Roland-Garros
Tour de France
24 Saat Le Mans

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 5

MAX ÜYELİK PAKETLERİ VE FİYATLARI

Max, kullanıcılarına Standart ve Özel olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği sunacak. Yıllık aboneliklerde 10 ay ödeme yaparak 12 aylık erişim sağlanacak.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 6

İşte Max’in üyelik fiyatları ve özellikleri:

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Standart Paket

Aylık: 229,90 TL
Yıllık: 2.299,00 TL
Aynı anda 2 cihazda Full HD izleme ve 5.1 surround ses desteği
Çevrimdışı izleme için 30 içerik indirme imkanı

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Özel Paket

Aylık: 299,90 TL
Yıllık: 2.999,00 TL
Aynı anda 4 cihazda 4K UHD izleme ve Dolby Atmos ses desteği
Çevrimdışı izleme için 100 içerik indirme imkanı

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 9

BLU TV ABONELERİ MAX'E NASIL GEÇECEK?

Mevcut BluTV aboneleri, Max’e sorunsuz bir şekilde geçiş yapacak. BluTV üzerinden doğrudan abone olanlar, otomatik olarak Standart Paket’e geçirilecek.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 10

Ancak uygulama mağazası veya Vodafone üzerinden BluTV aboneliği olan kullanıcıların yeniden üyelik oluşturması gerekecek.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 11

15 Nisan’dan itibaren BluTV aboneleri uygulamayı açtıklarında, Max’i indirerek BluTV kimlik bilgileriyle giriş yapabilecekler.

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 12

MAX'TE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

Max, hem yerli hem de yabancı içeriklerle geniş bir kütüphane sunacak.

İşte platformda yer alacak bazı yapımlar:

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 13

Yerel Yapımlar:

Behzat Ç. Çekiç ve Gül (Yeni Sezon)
Magarsus
İlk ve Son
Prens
İlk Göktürk (Yeni Yapım)

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 14

Hollywood Filmleri:

Barbie
Wonka
Dune
Harry Potter serisi

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HBO Max Türkiye’ye geliyor! İşte üyelik fiyatları ve içerik detayları - Resim: 15

HBO ve Max Originals:

The Last of Us
IT: Welcome to Derry
And Just Like That…
The Handmaid’s Tale

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Klasik Diziler:

Friends
The Big Bang Theory

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