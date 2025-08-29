İçerik üreticilere yeni gelir kapısı: YouTube bu özelliği test ediyor
YouTube, içerik üreticileri için yeni bir gelir özelliğini devreye alıyor. Gift Goals adı verilen sistemle izleyiciler, canlı yayınlarda bağış yaparak yayıncıları destekleyebilecek. İşte detaylar…
YOUTUBE’DAN YENİ GELİR ÖZELLİĞİ
YouTube, içerik üreticilerin gelirlerini artırmak için yeni bir adım atıyor.
Platformun test ettiği “Gift Goals” özelliğiyle izleyiciler, canlı yayınlarda dijital hediyeler göndererek yayıncıları destekleyebilecek.
GIFT GOALS NASIL ÇALIŞACAK?
Gift Goals, içerik üreticilerinin belirlediği bağış hedeflerine ulaşınca izleyicilere ödül sunmasına imkan tanıyacak.
Şu anda yalnızca ABD’deki içerik üreticiler için, mobil cihazlarda yapılan dikey canlı yayınlarda test ediliyor.
SUPER CHAT HEDEFLERİNDEN İLHAM ALDI
Geçen yıl Super Chat için kullanılan “Goals” sistemi, izleyici etkileşimini artırmıştı.
YouTube şimdi bu sistemi tüm canlı yayınlara genişleterek etkileşimi artırmayı ve bağışları oyunlaştırmayı hedefliyor.
YENİ SEÇENEKLER YOLDA
Platform ayrıca bağış yapan izleyiciler için liderlik tablosu test ediyor.
“Jewels” adı verilen canlı bağış seçeneği de daha fazla kullanıcıya açılmaya hazırlanıyor.
ÖZELLİK ŞİMDİLİK SADECE ABD’DE
YouTube, Gift Goals’un şu an yalnızca ABD’de test edildiğini açıkladı.
İlerleyen dönemde diğer ülkelerde de devreye alınması planlanıyor. İçerik üreticileri için bu özellik yeni bir gelir kapısı olarak görülüyor.