İçerik üreticilere yeni gelir kapısı: YouTube bu özelliği test ediyor

ÖZELLİK ŞİMDİLİK SADECE ABD’DE



YouTube, Gift Goals’un şu an yalnızca ABD’de test edildiğini açıkladı.

İlerleyen dönemde diğer ülkelerde de devreye alınması planlanıyor. İçerik üreticileri için bu özellik yeni bir gelir kapısı olarak görülüyor.