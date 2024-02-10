İrfan Değirmenci Halk TV'den ayrıldı! İşte nedeni

Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan İrfan Değirmenci, dün yaptığı açıklamayla Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Değirmenci'nin, ayrılış nedeni Türkiye İşçi Partisi'nde siyaset atılmak.

İRFAN DEĞİRMENCİ HALK TV'DEN AYRILDI

Değirmenci, dün sunduğu ana haberde izleyicilerine veda etti. Değirmenci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi."

"Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda , partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil."

"Velhasıl kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NDE SİYASETE ATILACAK

Halk TV'nin internet sitesinde yer alan habere göre İrfan Değirmenci'nin kanaldan ayrılma nedeni Türkiye İşçi Partisi... TİP'te siyasete atılacak olan İrfan Değirmenci'nin, Halk TV'deki görevini bu sebeple bıraktığı açıklandı.