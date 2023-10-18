İsrail'in Kanlı Saldırısına Sesler Yükseldi! 📍Türkiye Tek Yürek Filistinlilerin Yanında

İsrail savaş suçuna imza attı. Yıllardır soykırım yaptığı Filistinlilere en vahşi saldırıyı 17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Hastanede tedavi gören Filistinlilere hava saldırısıyla katleden İsrail'in kanlı ellerine ilk tepkiler Türkiye'den geldi. Aralarında Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pelin Akil gibi ünlü isimlerin olduğu birçok kişiden gelen paylaşımları sizler için derledik.