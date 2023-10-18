İsrail'in Kanlı Saldırısına Sesler Yükseldi! 📍Türkiye Tek Yürek Filistinlilerin Yanında
İsrail'in 17 Ekim 2023 akşam saatlerinde Gazze'deki bir hastaneye saldırı düzenlendi. Binleri aşan Filistinlileri katleden ve adeta soykırım yapan İsrail'in bu kanlı saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Filistinliler için tek yürek oldu.
İsrail savaş suçuna imza attı. Yıllardır soykırım yaptığı Filistinlilere en vahşi saldırıyı 17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Hastanede tedavi gören Filistinlilere hava saldırısıyla katleden İsrail'in kanlı ellerine ilk tepkiler Türkiye'den geldi. Aralarında Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pelin Akil gibi ünlü isimlerin olduğu birçok kişiden gelen paylaşımları sizler için derledik.
Sinan Albayrak
"Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz."
Nebahat Çehre
"Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?"
Oktay Kaynarca
"Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir."