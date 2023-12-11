İşte Türkiye'nin Google'da 2023'te En Çok Arattıkları

2023'te Türkiye'de En Çok Neler Merak Edildi?



Türkiye’nin 2023 yılı arama trendleri, 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'tarifler', 'diziler' 'nerede', 'nasıl', 'ne zaman' 'hissediyorum' başlıkları altında toplandı. Türkiye'nin 2023 gündemini belirleyen deprem felaketi 'deprem nerede oldu', 'deprem nasıl oluşur' gibi sorularla araştırılırken; 'oy nasıl kullanılır', 'seçim ne zaman?' ve 'nerede oy kullanacağım' gibi aramalarla seçim gündemi de 2023 yılının en çok arananları arasında kendine yer edindi.