İşte Türkiye'nin Google'da 2023'te En Çok Arattıkları
2023 yılında, Google'ın yıl sonu arama trendlerine dair güncellenmiş versiyonu yayınlandı. Türkiye'de hangi konuların merak edildiği, hangi kişilerin araştırıldığı ve hangi kelimelerin yılı etkilediği haberimizde.
Her sene sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında arama trendlerini paylaşan Google, 2023 yılını da es geçmedi. Google, 2023 yılında Türkiye'de merak edilenleri konu başlıkları altında sıraladı. Peki 2023 yılında Türkiye'de en çok neler merak edildi? Yıla hangi kelimeler damgasını vurdu? İşte detaylar...
2023'te Türkiye'de En Çok Neler Merak Edildi?
Türkiye’nin 2023 yılı arama trendleri, 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'tarifler', 'diziler' 'nerede', 'nasıl', 'ne zaman' 'hissediyorum' başlıkları altında toplandı. Türkiye'nin 2023 gündemini belirleyen deprem felaketi 'deprem nerede oldu', 'deprem nasıl oluşur' gibi sorularla araştırılırken; 'oy nasıl kullanılır', 'seçim ne zaman?' ve 'nerede oy kullanacağım' gibi aramalarla seçim gündemi de 2023 yılının en çok arananları arasında kendine yer edindi.
İşte 2023 yılında Türkiye'nin Arama Trendleri...
İsimler
1. Sinan Oğan
2. Dilan Polat
3. Zaha
4. Kemal Kılıçdaroğlu
5. Muharrem İnce
6. Zaniolo
7. Icardi
8. Ali Yerlikaya
9. Hakan Fidan
10. Tete
Kaybettiklerimiz
1. Taha Duymaz
2. Metin Uca
3. Özkan Uğur
4. Seda Fettahoğlu
5. Deniz Baykal
6. Erkin Koray
7. Burhan Çaçan
8. Merve Kayaalp
9. Matthew Perry
10. Mehmet Barlas