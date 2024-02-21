Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınına böyle yansıdı!
Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'de heyecanla karşılanan uçuş başarıyla gerçekleşti. Dünya basını da Kaan'ın uçuşunu haberleştirdi. Dünyanın önde gelen savunma haber portalları Kaan'dan övgüyle söz etti.
DEFANCE BLOG KAAN'I BÖYLE YAZDI
İngilizce yayın yapan Defance Blog isimli internet sitesi, "Türk hayalet avcı uçağı prototipi ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla Kaan'ın ilk uçuşunu haberleştirdi. Haberde, Kaan'ın Türkiye'nin "küresel sahnedeki stratejik konumunu güçlendirmeyi amaçlayan en iddialı teknolojik girişimini temsil ettiği" belirtildi. Haberde, İsmail Hakkı Pekin ve Erdoğan Karakuş gibi isimlerin Kaan hakkındaki görüşlerine yer verildi.
UKRAYNA ASKERİ MERKEZİ'NE BAĞLI MILITARNYI SİTESİ
Militarnyi sitesi, Kaan'ın uçuşunu duyurduğu haberinde, "Gelecek vaat eden Türk beşinci nesil KAAN savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusuna bağlı yayın yapan internet sitesi, Ukrayna'nın Kaan satın almayı düşündüğünü yazdı. Haberde, Kaan uçağının yapılış tarihçesinden bahsedildi.
KANADA MERKEZLİ EURASİANTİMES
Kanada Merkezli yayın yapan Eurasian Times internet sitesi, Kaan'ın uçuşunu "Türkiye'nin 5'inci Nesil KAAN Avcı Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi; Ukrayna Rusya'ya Karşı Konuşlandırmayı Umuyor" başlığıyla haber yaptı. Haberde, Ukrayna'nın Kaan'ı alma arzusunu dile getirdiği belirtildi. Kaan'ın yapımının ekonomik zorluklar nedeniyle tehdit altında olduğu iddia edilen haberde, "NATO ülkeleri tarafından dışlanan Türkiye, projenin mali yükünü ortaklarına mı üstlenecek?" ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca Ukrayna büyükelçisinin, Ukraynalı ekiplerin de KAAN projesine "aktif olarak" katıldığını açıkladığı aktarıldı.
BULGARİANMİLİTARY.COM HABER SİTESİ
Savunma sanayisindeki gelişmeler üzerine yayın yapan, Bulgaristan merkezli haber sitesi Kaan'ın uçuşunu, "KAAN'ın ilk uçuşu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı iyimserliğini ateşledi" başlığıyla duyurdu. Sitede, "Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna gibi ülkeler, Türkiye'nin bu 5. nesil savaş uçağını operasyonel hale getirme konusundaki kararlı çabalarına dikkat çekti" ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca, Kaan'ın özelliklerinden bahsedildi.