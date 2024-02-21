Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınına böyle yansıdı!

KANADA MERKEZLİ EURASİANTİMES

Kanada Merkezli yayın yapan Eurasian Times internet sitesi, Kaan'ın uçuşunu "Türkiye'nin 5'inci Nesil KAAN Avcı Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi; Ukrayna Rusya'ya Karşı Konuşlandırmayı Umuyor" başlığıyla haber yaptı. Haberde, Ukrayna'nın Kaan'ı alma arzusunu dile getirdiği belirtildi. Kaan'ın yapımının ekonomik zorluklar nedeniyle tehdit altında olduğu iddia edilen haberde, "NATO ülkeleri tarafından dışlanan Türkiye, projenin mali yükünü ortaklarına mı üstlenecek?" ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca Ukrayna büyükelçisinin, Ukraynalı ekiplerin de KAAN projesine "aktif olarak" katıldığını açıkladığı aktarıldı.