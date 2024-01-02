Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı! Müge Anlı'da Kayıp Koca Cinayeti
Her hafta içi 10:00'da ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı'da kan donduran koca cinayetinin ayrıntıları geldi. Gözaltı sayısı 3'e çıktı. Aralarında eski eşte vardı. Müge Anlı ve acılı aile ısrarla eski eşin ensesinden vurulan Mustafa'nın cinayetiyle ilgisi olduğunu vurguladı.
Günlerde kayıp olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. 35 yaşındaki Mustafa Hakkulu cinayetinde mahkemeden karar çıktı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Hakkulu'nun 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Eş Bengül Güvenç de ceza aldı.
Peki Cinayet Neden İşlendi?
Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.
Bengül Güvenç'in eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürüldü.
Bengül'ün Mustafa kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı. Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim abimle görüşmüştü.
Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı.