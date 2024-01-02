Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı! Müge Anlı'da Kayıp Koca Cinayeti

Günlerde kayıp olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. 35 yaşındaki Mustafa Hakkulu cinayetinde mahkemeden karar çıktı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Hakkulu'nun 2 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Eş Bengül Güvenç de ceza aldı.