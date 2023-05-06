Kardeşlerim 90. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 89 bölümde; Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır. İşte ATV Kardeşlerim 90. bölüm fragmanı izleme linki...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 6 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 89. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 89. bölüm bilgileri...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM ÖZETİ
Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır. Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler. Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.