Kardeşlerim 90. bölüm
Kardeşlerim 90 bölümde; Tüm çocuklar, Bahar'a yardımcı olmak için sürpriz bir etkinlikte, yeniden bir araya gelirler. İşte ATV Kardeşlerim 90. bölüm izleme linki...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 13 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 90. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 90. bölüm bilgileri...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
KARDEŞLERİM 90. BÖLÜM ÖZETİ
Tüm çocuklar, Bahar'a yardımcı olmak için sürpriz bir etkinlikte, yeniden bir araya gelirler. Aybike'yi çok büyük hayal kırıklığına uğratacak birisiyle iş birliği yaparken... Berk'le arasındaki ipler de gün geçtikçe gerilmeye devam eder. Yaşadıklarının ağırlığı ve baskısı altında artık ezilmek istemeyen Süsen, hayati bir hamle yapar.