Kardeşlerim 91. bölüm

KARDEŞLERİM 91. BÖLÜM ÖZETİ

Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirir. Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır. Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar. . Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yapar.