Kardeşlerim 92. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 91 bölümde; Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirir. İşte ATV Kardeşlerim 91. bölüm fragmanı izleme linki...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 20 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 91. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 91. bölüm bilgileri...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
KARDEŞLERİM 91. BÖLÜM ÖZETİ
Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirir. Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır. Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar. Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yapar.