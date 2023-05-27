Kardeşlerim 92. bölüm

KARDEŞLERİM 92. BÖLÜM ÖZETİ

Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar. Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte, yepyeni bir maceraya girişir. Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken, hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler, Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.