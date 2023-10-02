Kenan Işık'ın sağlık durumu merak edildi! 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın yıllar önceki aile fotoğrafı
Eski sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında merak edilmeye devam ediyor. Son olarak ailesi tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun iyiye gittiği söylenmişti. Ancak henüz Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında net bir bilgi yok.
Yaklaşık yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar oldukça merak edildi. Hayranları usta sunucunun iyileşip iyileşmediğini araştırdı. Son olarak ailesi tarafından yapılan sağlık durumuna ilişkin açıklama dışında her hangi bir gelişmenin olmadığı kaydedildi. Ancak Kenan Işık'a ait eski bir fotoğraf herkesi duygulandırdı.
2014 yılında saunadan çıktıktan sonra yaşadığı ufak kriz sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Kenan Işık sevenlerini üzmüştü. Kim Milyoner Olmak İster programın efsane sunucusu ve Dadı dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Kenan Işık'ın bu durumu yıllarca devam etti.
Ailesi Kenan Işık'ı gözlerden uzakta tedavi ettirdi. Yıllarca ölüp ölmediği merak edilen Işık hakkında ailesi son olarak açıklama yaptı ve sağlık durumunun iyi olduğu ancak ciddiyetini koruyan bazı durumların devam ettiğini bildirdi.
Amerikan Hastanesi'nde tedavi olan Kenan Işık, bir kaç kez ameliyata alındı. Şimdilerde hafızasının iyi olduğu ancak bedensel sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı.