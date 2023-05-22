Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
Kim Milyoner Olmak İster, ATV'deki yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya 200 bin TL'lik soru damga vurdu! "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusunun cevabı büyük merak uyandırdı. İşte o soru ve sorunun doğru cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışmacılar, soruların doğru cevabını bilmek için ekran başında kendilerini sınadı.
Yarışmadaki 200 bin TL'lik soru ise günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Sorunun cevabı merak edilirken yarışmacının yıllar önce yarışmaya katılan arkadaşı ile aynı kaderi paylaşması dikkati çekti.
Yarışmadaki 200 bin TL değerindeki "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Sorunun cevabı ise seyircileri şoke etti...
SORU: Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
A) İyi, Kötü ve Çirkin
B) Er Ryan'ı Kurtarmak
C) Bir Konuşabilse...
D) Kış Uykusu