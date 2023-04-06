Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programın yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 102. bölüm fragmanı izle linki haberimizde...