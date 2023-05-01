Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle YouTube

Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 122. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle YouTube - Resim: 1 1 6

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programın yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle YouTube - Resim: 2 2 6

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle YouTube - Resim: 3 3 6

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 121. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 122. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 122. bölüm fragmanı izle YouTube - Resim: 4 4 6

Kadın yarışmacılar: Rotinda, Büşra, Cansel, Elif, Eslem, Şeydanur, Tuğçe, Yaren, Buse