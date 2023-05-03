Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 124. bölüm fragmanı izle YouTube
Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 124. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 124. bölüm fragmanı izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programın yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 124. bölüm fragmanı izle linki haberimizde...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.
9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da yayınlanan 123. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 124. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kadın yarışmacılar: Rotinda, Büşra, Cansel, Elif, Eslem, Şeydanur, Tuğçe, Yaren, Buse