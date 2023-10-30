Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı! Gayrimenkul Yatırım
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını açtı. Oğluna gayrimenkul yatırım yapan Kıvanç Tatlıtuğ aldıkları dudak uçuklattı.
# kıvanç tatlıtuğ # medya
Son Güncelleme:
Stilist Başak Dizer ile evli olan Kıvanç Tatlıtuğ, ilk oğlu Efe Kurt için gayrimenkul aldı. Son olarak doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Tatlıtuğ, sosyal medyada da en çok takip edilen oyuncu oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Yıllardır kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez kesenin ağzını oğlu için açtı. Oğluna adeta devasa yatırım yaptı.
Genellikle Ege Bölgesinde yatırım yapan Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için 15 dönümlük arsa için 15 milyon TL ayırdığı iddia edildi.
Bunun yanı sıra geçtiğimiz şekilde gizli bir şekilde İngiltere'den 670 bin Sterlin'e yaklaşık (23 milyon TL) ev satın almıştı.