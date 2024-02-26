Kızıl Goncalar yayından kaldırılıyor mu?
Son olarak 7. bölümü ile Now ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. Dizi hakkında son olarak kritik bir iddia atıldı. Bu iddiaya göre 2. sezonda ekranlarda yayınlanmayacağı iddia edildi.
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ayınlandığı her bölümüyle bazı kesimlerinden tepki alan Kızıl Goncalar dizisi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak 19 Şubat Pazartesi akşamında 7. Bölümüyle yayınlayan Kızıl Goncalar dizisi büyük ses getirirken oyunculuklar yine zirvede yer aldı.
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Erol, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziden gelen haber izleyenleri şaşırttı.
Daha öncesinde bazı sahneleri nedeniyle durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisindeki son gelişmeler merak konusu oldu.