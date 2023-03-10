Kızılcık Şerbeti 18. bölüm
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölümü 10 Mart Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 18. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 17. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 18. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 18. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 18. BÖLÜM ÖZETİ
Kıvılcım ve Ömer birlikteliği konusunda büyük tepki gösteren Doğa’nın annesine karşı bir türlü yumuşamaması sonucunda Ömer devreye girecek, ancak onun konuşması da Doğa’nın fikir değiştirmesi için yeterli olmayacaktır. Kıvılcım’ın okulda yaşayacağı bir olay Doğa’yı kendisine getirecek, annesinin ölümle burun buruna gelmesi sonucu yaptığı yanlıştan dönecektir.
Çocuk odasının duvar kağıtları yüzünden yaşanılan tartışma konusunda kendini affettirmek isteyen Pembe’nin bu konudaki girişimi yine bir sonuç vermeyecektir.
Nilay işsiz abisine iş bulmak için çabalayacak, sonuçta İhsan, Abdullah’ın şoförü olacaktır. Ömer’in evlilik konusunu yavaştan alıyor hissine kapılan Kıvılcım, Ömer’in yapacağı hoş bir sürpriz ile çok mutlu olacaktır.
Nursema’dan umudunu kesen Umut, onun resmi nikahını öğrenince iyice çıldıracak, bir delilik yapmasını Alev önleyecektir. Ve Nursema’ya resmi nikah kıyılacak ancak bu nikahta keramet olmayacağı ilk geceden belli olacaktır.