Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanıyla ilgili heyecanlı beklentiler artıyor. Ancak, acaba Kızılcık Şerbeti'nin 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayımlandıysa hemen izleyelim! Show TV'de Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını izlemek için sabırsızlanıyoruz!
Show TV'de izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını izlemek için sabırsızlıkla araştırıyor. Önceki bölümde yine etkileyici bir finalle sona eren Kızılcık Şerbeti, izleyicileri meraklandırıyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin 52. bölüm fragmanı yayınlandı m?
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 51. Bölümünde; Pembe'nin Fatih'e uygun gördüğü kız Görkem'dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler. Nilay'ın eve dönüşü Mustafa'yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır. Kıvılcım ve Ömer'in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım'ın ailesi de buna destek vermektedir. Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır. Şirket avukatları sayesinde Umut tutuksuz yargılanmak üzere hapishaneden çıkar. Ancak özellikle Nursema'nın ailesine karşı kendini çok mahcup hissetmektedir. Çok gergin ve çok mutsuzdur. Fatih ve Görkem'in görüştüğünü öğrenen Ömer, durumdan çok rahatsız olsa da yapabileceği bir şey yoktur. Boşandıktan sonra anne evine dönen Doğa'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım'ın bulduğu bir test herkes için yeni bir dönemin sinyali gibidir.
KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar