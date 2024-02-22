Kızılcık Şerbeti oyuncusu beyin kanaması geçirmişti: Ekranlara dönecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ'NE NE ZAMAN DÖNECEK?

Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen Tanrıöğen'in bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti.

Gelecek bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.