Kızılcık Şerbeti oyuncusu beyin kanaması geçirmişti: Ekranlara dönecek mi?
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bazı şikayetlerle hastaneye kaldırıldıktan sonra beynindeki bir damarda kanama tespit edildi ve acil bir ameliyata alındı. Tedavisi süren oyuncu iki kez ameliyat edildi. İşte oyuncunun güncel durumu.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bazı şikayetlerle hastaneye kaldırıldıktan sonra beynindeki bir damarda kanama tespit edildi ve acil bir ameliyata alındı. Tedavisi süren oyuncu iki kez ameliyat edildi. Ancak, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren oyuncunun setlere ne zaman geri döneceği belirsizliğini koruyor. İşte oyuncunun güncel durumu...
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, son zamanlarda "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle gündeme gelmişti. Ancak, beyin kanaması geçirdi ve iki kez ameliyat edildi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı açıklandı. Şimdi ise tedavisi süren oyuncunun Kızılcık Şerbeti dizisine ne zaman döneceği merak konusu haline geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hastanede dördüncü haftasını tamamlamak üzere olan 61 yaşındaki usta oyuncunun yarın taburcu olması bekleniyordu.
KIZILCIK ŞERBETİ'NE NE ZAMAN DÖNECEK?
Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen Tanrıöğen'in bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti.
Gelecek bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.