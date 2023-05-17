Kraliçe 10. bölüm fragmanı

KRALİÇE DİZİNİN KONUSU NEDİR?

"Kraliçe" bir günde hayatları alt üst olan bir ailenin "köklerine tutunarak yeniden inşa etme" mücadelesinin öyküsü...

Ülkenin en ünlü basketbolcularından Ateş ve eşi Deniz'in hayatı, Ateş'in adının büyük bir skandala karışması ile alt üst olur. Tüm ülkenin konuştuğu bu skandalın baş aktörleri Ateş ve Deniz, olayın etkisinden henüz kurtulamamışken, Deniz İstanbul'a yakın bir sahil kasabası olan Kefken'de yaşayan babasını bir anda kaybeder.

Çok âşık olduğu kocasını ve çok sevdiği babasını aynı anda kaybeden Deniz, her zaman çatıştığı ablası Zeynep ve ağabeyi Ali ile barışmak zorunda kalır. Babalarının cenazesinde bir araya gelen üç kardeş, çiftlikte işlerin yolunda gitmediğini ve babalarının vefat etmeden önce büyük sorunlar yaşadığını fark eder.