Kraliçe 11. bölüm fragmanı
Kanal D dizisi Kraliçe 11. Bölüm araştırmaları başladı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan gibi isimlerin yer aldığı yapım, “Queen Sugar” dizisinden uyarlanıyor. Yeni bölümde; Deniz’in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul’daki büyük bir kulüpten teklif alır.
Kraliçe 10. Bölüm full izle araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan yapım uyarlama senaryosu ile dikkat çekiyor. Ateş, Deniz'in bu hamlesi karşısında farklı bir yol izleyecektir. Kraliçe son bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. Dizinin takipçileri Kanal D canlı yayın ekranı başında toplandı. İşte, Kraliçe 10. Bölüm izle ekranı ile yeni bölüm...
KRALİÇE DİZİNİN KONUSU NEDİR?
"Kraliçe" bir günde hayatları alt üst olan bir ailenin "köklerine tutunarak yeniden inşa etme" mücadelesinin öyküsü...
Ülkenin en ünlü basketbolcularından Ateş ve eşi Deniz'in hayatı, Ateş'in adının büyük bir skandala karışması ile alt üst olur. Tüm ülkenin konuştuğu bu skandalın baş aktörleri Ateş ve Deniz, olayın etkisinden henüz kurtulamamışken, Deniz İstanbul'a yakın bir sahil kasabası olan Kefken'de yaşayan babasını bir anda kaybeder.
Çok âşık olduğu kocasını ve çok sevdiği babasını aynı anda kaybeden Deniz, her zaman çatıştığı ablası Zeynep ve ağabeyi Ali ile barışmak zorunda kalır. Babalarının cenazesinde bir araya gelen üç kardeş, çiftlikte işlerin yolunda gitmediğini ve babalarının vefat etmeden önce büyük sorunlar yaşadığını fark eder.
KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI
• Gökhan Alkan (Ateş),
• Burcu Özberk (Deniz),
• Selin Şekerci (Zeynep),
• Özgün Karaman (Ali),
• Ayşe Akın (Narin),
• Serhat Parıl (Mahir),
• Afra Karagöz (Duygu),
• Gülşehri Mina Kekeç (Rüya),
• Umut Kaplıca (Aslan),
• Cihat Tamer (Galip),
• Enes Koçak (Murat),
• Ecenaz Üçer (Hande)
KRALİÇE DİZİSİ 10. BÖLÜM ÖZETİ
Deniz’in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul’daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan’ı, Narin’e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan’la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.