Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor? Kurtlar Vadisi neden gündem oldu?

"Kurtlar Vadisi," Türk televizyon dizisi ve 2003 yılında yayınlanan ilk sezonu ile başlamış, toplamda birkaç sezon ve devam dizileri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış bir yapımdır. Dizi, başta Polat Alemdar karakteri olmak üzere çeşitli karakterlerin etrafında dönmektedir.