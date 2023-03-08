Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı
ATV ekranlarında yeni sezon bölümleri ile yayın hayatına devam eden tarih dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
ATV ekranlarında her Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek Kuruluş Osman dizisi izleyiciler ile buluştu. Diziyi takip edenler "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki...
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM ÖZETİ
Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir? Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?
Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?
Malhatun, Orhan'ı zehirleyenlerin peşinde! Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.