Kuruluş Osman 120. bölüm
ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 120. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 120. bölüm canlı izle! şeklinde araştırıyor.
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 120. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 120. BÖLÜM ÖZETİ
Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır? Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır?
Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak? Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez.